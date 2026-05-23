Musmarra svela | C’è un mister X per la difesa dell’Inter sostituirebbe Acerbi
Un membro dello staff dell’Inter ha indicato la presenza di un possibile nuovo difensore di alto livello, che potrebbe sostituire Acerbi. Non sono stati forniti dettagli sul nome del giocatore, ma si parla di un “mister X” che potrebbe arrivare come rinforzo. La squadra valuta questa opzione nel mercato di gennaio, senza conferme ufficiali. Nessuna comunicazione su trattative o accordi già presi.
Mercato Inter caldissimo: pronti via, in arrivo due colpi di livello a centrocampo! Konè e non solo. Jones, cresce l’interesse per il centrocampista del Liverpool: due club di Premier provano a fare concorrenza all’Inter! Bastoni al Real Madrid? Mourinho può convincere il difensore! C’è un indizio social che può far aprire la trattativa Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Cesena Inter Primavera 2-1, sfuma il sogno Scudetto. Il resoconto del match Trofeo dell’Armonia, Vecchi celebra il trionfo dell’Inter U23: «Esperienza positiva, l’obiettivo stagionale era la salvezza» Bologna Inter, spazio ai giovani: Chivu prepara una formazione sperimentale. 🔗 Leggi su Internews24.com
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