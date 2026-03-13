Calciomercato Inter Pedullà anticipa la rivoluzione in difesa | Addio a Sommer e Acerbi

Durante il calciomercato, la dirigenza dell'Inter ha deciso di cambiare drasticamente il reparto difensivo. Si prevede che Sommer e Acerbi lascino il club, mentre sono in corso le trattative per sostituirli. La società nerazzurra sta pianificando un rinnovamento importante per la prossima stagione, lavorando anticipo sulle operazioni di mercato.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri preparano un restyling profondo: la dirigenza della Beneamata pianifica la prossima stagione con largo anticipo. Nonostante manchino due mesi al termine del campionato, la dirigenza dei meneghini è già proiettata verso l’estate. Secondo quanto riportato dall’esperto di trasferimenti Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube, la rosa subirà una trasformazione radicale, partendo dai pali. Il portiere svizzero Yann Sommer, estremo difensore di grande esperienza internazionale, non dovrebbe essere riconfermato. In uscita figurano anche i pilastri difensivi Francesco Acerbi, centrale veterano della Nazionale, e Stefan de Vrij, l’elegante difensore olandese ex Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Pedullà anticipa la rivoluzione in difesa: «Addio a Sommer e Acerbi» Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: le novità su Barella, pronta la rivoluzione a centrocampo, addio di SommerMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Sommer verso l’addio? Ausilio guarda alla difesa per l’estate Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Inter Argomenti discussi: Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: prime voci su Grosso, riflessioni su Muric. Calciomercato Inter, Pedullà sgancia la bomba! / NewsPer quanto riguarda la difesa, saranno necessari degli acquisti, dato che Acerbi e de Vrij lasceranno il club ... msn.com Pedullà: Troppe critiche su Sommer. Portiere Inter? Una cosa è sicuraAlfredo Pedullà ha parlato delle ultime novità sul fronte portiere Inter in vista della prossima stagione ... msn.com