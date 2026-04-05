Inter Roma LIVE | diramate le formazioni ufficiali in difesa c’è Acerbi
Alle 20:45, a San Siro, si gioca Inter Roma, gara valida per il 31° turno di Serie A 202526. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, con Acerbi presente nel reparto difensivo. Seguirà la partita in diretta con aggiornamenti sui risultati e le eventuali situazioni più rilevanti.
di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Roma, la super sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio amaro contro la Fiorentina, sperano di riprendere il ruolino di marcia dopo la sosta nazionali. I giallorossi, reduci dalla vittoria contro il Lecce, continuano a sperare in un piazzamento nelle coppe europee: la squadra di Gasperini è attualmente al sesto posto in classifica con 54 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
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