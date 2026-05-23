Musk punta al solare spaziale | l’energia per l’IA oltre la Terra

xAI sta investendo miliardi in turbine a gas invece di pannelli solari, sollevando domande sulle strategie di approvvigionamento energetico. Musk mira a sviluppare energia per intelligenza artificiale oltre la Terra, ma i server spaziali devono affrontare radiazioni e temperature estreme. La resistenza di questi sistemi rappresenta una sfida tecnica significativa, mentre i dettagli sul motivo di questa scelta energetica non sono stati divulgati.

? Punti chiave Perché xAI sta investendo miliardi in turbine a gas invece del solare?. Come faranno i server spaziali a resistere alle radiazioni e temperature estreme?. Quanto energia in più produrrebbero gli array solari in orbita rispetto a quelli terrestri?. Cosa accadrà se la domanda energetica dell'IA supererà la capacità delle reti terrestri?.? In Breve xAI investe 697 milioni di dollari in batterie Megapack di Tesla per carichi di picco.. xAI pianifica l'acquisto di turbine a gas naturale per 2,8 miliardi di dollari.. Array orbitali potrebbero generare oltre cinque volte l'energia dei sistemi fotovoltaici terrestri.. Domanda IA cresce di un terawatt annuo rispetto ai 4 terawatt globali attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Elon Musk Wants 1 MILLION Satellites for Space Data Centres – Here's Why

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