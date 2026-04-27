Meta sfida il meteo | 1 GW di energia solare dallo spazio per l’IA

Meta ha firmato un accordo con Overview Energy per ricevere 1 gigawatt di energia solare proveniente dallo spazio. La società ha pianificato di iniziare a utilizzare questa energia nei propri data center dedicati all’intelligenza artificiale entro il 2030. L'obiettivo è integrare fonti rinnovabili per alimentare le attività digitali di grandi dimensioni, sfruttando l’energia solare orbitale.

? Cosa sapere Meta firma accordo con Overview Energy per 1 GW di energia solare orbitale.. La fornitura ai data center per l'IA inizierà entro il 2030.. Meta punta a un gigawatt di energia solare catturata nello spazio per alimentare i propri data center dedicati all’intelligenza artificiale, siglando un accordo con la startup Overview Energy. La strategia energetica di Meta Platforms si sposta verso l’orbita terrestre bassa. L’obiettivo è garantire elettricità costante ai centri di elaborazione dati che sostengono le ambizioni tecnologiche del colosso, superando i limiti delle fonti tradizionali. Attraverso la partnership con la società con sede nella Virginia settentrionale, Overview Energy, il gruppo mira a ottenere una fornitura massiccia e ininterrotta, paragonabile alla potenza di un singolo reattore nucleare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meta sfida il meteo: 1 GW di energia solare dallo spazio per l’IA Notizie correlate 92 GW di solare: come aste e Ppa hanno salvato l’UELe aste pubbliche e i contratti di acquisto a lungo termine hanno spinto l’installazione di 92 GW di capacità solare nell’Unione Europea tra il 2022... Leggi anche: Energia, IA, spazio. Tutti gli accordi tra Italia e Kenya