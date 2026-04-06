Oggi si registra un momento importante nel settore spaziale, con la partenza della missione Artemis II, che si appresta a portare gli astronauti più lontani dalla Terra mai raggiunti finora. La missione, che prevede un viaggio intorno alla Luna, rappresenta un passo significativo per le future esplorazioni spaziali. Le operazioni sono in corso e l’obiettivo è raggiungere nuovi traguardi nella storia del volo umano nello spazio.

È una giornata storica per l’esplorazione spaziale: la missione Artemis II si prepara a infrangere diversi record nell’orbita lunare. I quattro astronauti stanno completando le manovre finali della navetta Orion, con l’obiettivo di raggiungere l a massima distanza mai toccata da esseri umani dalla Terra. Il centro di controllo a Houston ha scandito la giornata ora per ora. Alle 7.00 italiane gli astronauti hanno eseguito l’ultima correzione di traiettoria e testato le tute pressurizzate, prima di concedersi alcune ore di riposo in vista del passaggio ravvicinato, previsto alle 1.02 del 7 aprile ora italiana. Alle 18.41 Orion entrerà nella sfera d’influenza della Luna, quando la gravità del nostro satellite diventerà la forza dominante sulla traiettoria della navetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Artemis II oltre ogni limite: gli astronauti “più lontani” dalla Terra nella storia dell’esplorazione spaziale

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Perché la traiettoria della missione Artemis II verso la Luna non è diretta e lineare (ed è un'opera d'arte di ingegneria)Gli astronauti arriveranno a circa 10.300 chilometri oltre il nostro satellite battendo ogni record precedente di distanza dalla Terra. Ma come è stato scelto il loro percorso? wired.it

Artemis II, il diario del ritorno alla LunaDurerà dieci giorni il viaggio che porterà gli astronauti della missione Artemis II dall’orbita terrestre a quella della Luna. ansa.it

La missione Artemis 2 quest’oggi entrerà nella sua fase più emozionante: il sorvolo della Luna. Per mostrare cosa vedranno esattamente gli astronauti dai finestrini della navetta Orion, la NASA ha condiviso un video con lo spettacolo che si parerà innanzi ai l facebook

Artemis II, è la giornata del passaggio ravvicinato alla Luna. Gli astronauti entrano nella sfera lunare. #ANSA x.com