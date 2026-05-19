OpenAI la guerra tra cofondatori finisce in tribunale | Elon Musk perde contro Sam Altman
Il 19 maggio 2026, a San Francisco, si è conclusa una lunga disputa legale tra i cofondatori di OpenAI. Elon Musk, uno dei fondatori, ha perso la causa contro l’azienda e contro l’amministratore delegato Sam Altman. La causa era stata avviata per questioni legate alla gestione e alle decisioni interne dell’organizzazione. La sentenza è stata emessa dopo una fase di giudizio durata diversi mesi, senza che venissero rese pubbliche ulteriori dettagli sul procedimento.
San Francisco, 19 maggio 2026 – Elon Musk perde la battaglia legale contro OpenAI e contro il suo amministratore delegato Sam Altman. Una giuria federale di Oakland, in California, ha respinto le accuse del fondatore di Tesla e SpaceX, stabilendo che l’azione legale è stata presentata oltre i termini previsti dalla legge. Il verdetto è arrivato dopo meno di due ore di deliberazione, al termine di un processo durato circa tre settimane. L’accusa di Musk: “OpenAI ha tradito la sua missione”. Musk sosteneva che OpenAI avesse tradito la propria missione originaria: sviluppare l’intelligenza artificiale a beneficio dell’umanità, senza trasformarsi in una macchina commerciale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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