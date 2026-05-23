Musica trionfo per l' Ic Montecorvino Rovella al concorso nazionale Euterpe
L'Orchestra dell'Istituto Comprensivo di Montecorvino Rovella trionfa alla venticinquesima edizione del Concorso Nazionale di Musica "Euterpe", svoltosi a Corato, in Puglia.La vittoriaI giovani musicisti dell'istituto montecorvinese hanno conquistato il gradino più alto del podio, aggiudicandosi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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