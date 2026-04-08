Montecorvino Rovella cresce la raccolta differenziata | raggiunto l' 83%
A poche settimane dall’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, il Comune di Montecorvino Rovella ha raggiunto l’83% di differenziazione. La collaborazione con il gestore Sarim ha portato a risultati che dimostrano un miglioramento rispetto ai dati precedenti. La crescita della raccolta differenziata rappresenta un passo importante nella gestione dei rifiuti nel territorio comunale.
A poche settimane dall’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata rifiuti in collaborazione con il gestore Sarim, il Comune di Montecorvino Rovella registra risultati particolarmente significativi ed incoraggianti, confermando l’efficacia del nuovo modello organizzativo adottato. In soli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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