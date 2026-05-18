Il torneo di tennis a Roma ha registrato un record di pubblico e ha generato un indotto di un miliardo di euro, secondo le stime ufficiali. La manifestazione è riuscita a raggiungere questo risultato senza ricevere fondi pubblici, affidandosi a sponsor e organizzazione privata. Tuttavia, la copertura televisiva attuale viene criticata per non offrire una visibilità adeguata ai campioni italiani, limitando la diffusione delle loro performance e influenzando la percezione del torneo stesso.

? Punti chiave Come ha fatto il torneo a generare un miliardo senza fondi pubblici?. Perché la copertura televisiva attuale danneggia la visibilità dei campioni italiani?. Chi sono i giocatori che devono migliorare per restare ai vertici?. Come influisce la pratica del tennis sulla spesa sanitaria nazionale?.? In Breve Entrate fiscali per 165 milioni di euro senza contributi dalla pubblica amministrazione.. 7.000 nuovi praticanti registrati con oltre 3.000 diventati stabilmente parte della comunità.. Binaghi respinge speculazioni politiche e chiarisce l'uso dei 16 milioni di Sport e Salute.. Progetto copertura campo centrale entro il 2028 per aggiungere 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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