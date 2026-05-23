Musica ispirazione e sicurezza stradale | Eddie Brock si racconta al Festival dell’Economia

Al Festival dell’Economia, il cantautore Edoardo Iaschi, noto come Eddie Brock, ha partecipato al panel “Musica in Movimento”. Durante l’evento, ha condiviso la sua esperienza, collegando musica, ispirazione e sicurezza stradale.

Al panel “Musica in Movimento” del Festival dell’Economia, il cantautore Edoardo Iaschi – in arte Eddie Brock – si è raccontato al pubblico ripercorrendo la sua storia tra musica, ispirazione e sicurezza stradale. L’evento è stato ospitato al Cloud Aspi in Piazza Duomo di Trento e rientra nel. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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