Venom o Spider-Man? Eddie Brock racconta il lato oscuro e quello eroico di Sanremo 2026

Durante l’ultima edizione del festival di Sanremo, Eddie Brock ha pubblicato su Instagram un commento ironico, scrivendo “30 e lode!” per scherzare sul suo piazzamento finale. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione, e l’utente ha commentato con questa frase, lasciando intendere un tono scherzoso o autoironico. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alla partecipazione o ai dettagli dell’evento.

Su Instagram ha scritto “30 e lode!” per scherzare sul suo ultimo posto a Sanremo. E quel numero “fortunato” per Eddie Brock, all’anagrafe Edoardo Iaschi, è diventato addirittura un tatuaggio sulla mano, che mostra orgogliosamente alla telecamera di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale, nell’attesa di debuttare questa sera sul palco della Santeria Toscana di Milano con quell’Amarsi Tour 2026 sulla strada fino al 22 agosto. Insomma, l'ha presa bene “Sì, assolutamente la prendo sempre bene io, anche perché comunque già essere nei trenta era un onore. Essere il trentesimo, poi, ancora meglio”. Dagli Stadio ad Enzo Iannacci, da Tananai a Patty Pravo o Umberto Tozzi, la storia di Sanremo è piena di ultimi posti eccellenti “O primo o ultimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Superman/Spider-man, 21 pagine in anteprima. Nei commenti: - facebook.com facebook