Il 8 maggio vede l’uscita di nuovi singoli di artisti italiani e internazionali, tra cui alcuni nomi noti come Gabbani, Coez e Clementino, insieme a band e artisti emergenti. Le piattaforme digitali e le radio si popolano di canzoni che potrebbero diventare le colonne sonore della stagione estiva. La giornata si conferma ricca di novità musicali che puntano a catturare l’attenzione del pubblico nei prossimi mesi.

Tanta Italia protagonista del weekend sulle piattaforme digitali e nelle radio, con l’arrivo dei nuovi singoli nella giornata odierna 8 maggio, che iniziano a profumare da tormentoni per la prossima estate. Nuovi brani per gli artisti che hanno calcato il palco del Teatro Ariston, come Eddie Brock, Bambole Di Pezza, LDA & Aka7even, insieme al ritorno sulle scene di Eugenio In Via Di Gioia, Chiara Galiazzo e Silvia Salemi. Dopo il successo con il tema portante del Festival di Sanremo, Welo lancia il nuovo capitolo musicale che lo vede al fianco di Anna Tatangelo. Ritorna anche Fausto Lama che presenta il terzo brano della carriera solista, dopo lo scioglimento dei Coma Cose Summer Funk di Francesco Gabbani tra i nuovi singoli dell’8 maggio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ci sono Francesco Gabbani, Coez, Eddie Brock, Bambole Di Pezza, Clementino, tra i nuovi singoli dell’8 maggio

Notizie correlate

I concerti più attesi a marzo 2026: Angelina, Giorgia, Eddie Brock, Gabbani e tutti gli altriOrmai il Festival di Sanremo è alle spalle, ma le canzoni della kermesse risuonano ancora nelle orecchie.

Ci sono Blanco, Madame, Meduza, tra i nuovi singoli del 27 marzoTra i nuovi singoli del 27 marzo, rubano la scena gli artisti nostrani, che hanno dato vita ad inediti duetti pronti a scalare le classifiche...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Summer Funk è il nuovo inedito di Francesco Gabbani; Gabbani: A trent’anni mi ero rassegnato a fare altro. Poi cantai Amen perché nessuno la voleva; Francesco Gabbani: Summer Funk è la canzone dell’estate. Fuori l’8 maggio; Crotone Summer Fest | Francesco Gabbani.

Gabbani: A trent’anni mi ero rassegnato a fare altro. Poi cantai Amen perché nessuno la volevaIl cantautore toscano esce con Summer funk, potenziale tormentone e anteprima di un tour in partenza a giugno. Il successo arrivato tardi, le passioni ... repubblica.it

Francesco Gabbani, chi è: la doppia vittoria a Sanremo giovani e poi big | Successo arrivato tardiFrancesco Gabbani, chi è: nel 2016 la vittoria a Sanremo Giovani con Amen, poi l'anno successivo tra i big. Un percorso non semplice ... ilsussidiario.net

Radio Subasio. Francesco Gabbani · Summer Funk. #daoggiinonda su #radiosubasio Francesco Gabbani #francescogabbani #summerfunk #musicaitaliana - facebook.com facebook