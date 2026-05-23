musica in movimento con eddie brock

Un cantautore ha attraversato diverse città in un tour musicale, portando sul palco le sue canzoni e le sue esperienze. Durante uno degli eventi, si è esibito davanti a un pubblico composto da appassionati, senza incidenti o problemi segnalati. La tournée prosegue con altre date programmate in diverse località, mentre l’artista continua a condividere la sua musica in modo itinerante. Nessuna comunicazione ufficiale ha riferito di cambi di programma o imprevisti.

La notorietà è arrivata da un giorno all’altro per Eddie Brock, approdato quest’anno a Sanremo con il brano “Avvoltoi” e protagonista del panel “Musica in Movimento”, promosso da Autostrade per l’Italia al Festival dell’Economia di Trento. La sua carriera, che vanta però una storia decennale, scorre veloce tra un nuovo disco - è appena uscito il singolo “Bel venerdì”-, agli appuntamenti dal vivo con i fans: dalla kermesse sanremese a quella trentina, fino ai festival che animeranno la stagione musicale estiva. In dialogo con il giornalista Enrico Galletti, Brock ha parlato del viaggio come esperienza umana, artistica e professionale. Nel suo... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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