Eddie Brock, sconosciuto fino a poco tempo fa, si è trovato improvvisamente sul palco di Sanremo grazie a un breve video in cui suonava con un frullatore. La sua storia è fatta di mesi in cui ha passato da situazioni di anonimato a un'attenzione mediatica crescente, con un sogno nel cassetto: esibirsi con Vasco Rossi in un duetto.

Un frullatore che l’ha catapultato dall’anonimato al palco di Sanremo. Tutto in una manciata di mesi. Il fenomeno Eddie Brock è esploso in autunno quando la sua «Non è mica te» è diventata virale sui social, diventando la colonna sonora per migliaia di video su TikTok. Poi la partecipazione alla 76esima edizione del Festival dove è arrivato ultimo in classifica ma ha raccolto il grande affetto del pubblico. È venuto nell’edicola degli artisti de Il Tempo per raccontarsi e svelare i suoi sogni, tra cui «un duetto con Vasco Rossi». (Carlo Antini) "Amici", Maria De Filippi: "Gigi D'Alessio sarà tra i giudici". Si parte sabato 21 Rai: A "Farwest" questa sera intervista esclusiva ad Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Un duetto con Vasco Rossi". Il sogno di Eddie Brock

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