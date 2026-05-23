Il sassofonista Dick Parry, noto per aver collaborato con i Pink Floyd in alcuni dei loro brani e tour più celebri, è morto a 83 anni. Le cause del decesso non sono state rese note. Parry aveva contribuito con il suo strumento a canzoni iconiche della band, diventando una figura riconoscibile nel loro sound. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i fan e i musicisti.

Si è spento, a 83 anni, Dick Parry, sassofonista presente in alcuni dei brani e tour più famosi dei Pink Floyd; non si conoscono ancora le cause del decesso. Nato nel Suffolk, era un amico personale di David Gilmour; negli anni Sessanta, ha suonato con lui nei Jokers Wild, il precedente gruppo del chitarrista britannico. Ha poi collaborato ad alcune delle canzoni più famose di The Dark Side of the Moon (1973) e Wish You Were Here (1975). Ha partecipato anche a The Division Bell (1994) e ha preso parte a diverse tournèe tra il 1973 e il 1977, poi di nuovo nel 1994 e al concerto di beneficenza Live 8, nel 2005 Nel corso della sua lunga... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Addio al sassofonista Dick Parry, storico collaboratore dei Pink Floyd

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