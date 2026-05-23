Addio a Dick Parry il sax che ha reso immortale il suono dei Pink Floyd

È morto a 83 anni Dick Parry, sassofonista britannico noto per aver suonato in alcuni brani dei Pink Floyd. La sua partecipazione ha contribuito a caratterizzare il suono distintivo della band in diverse canzoni. La notizia è stata diffusa dai familiari del musicista. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte.

(Adnkronos) – È morto all’età di 83 anni Dick Parry, il celebre sassofonista britannico che contribuì a definire il sound dei Pink Floyd in alcuni dei loro brani più iconici. La notizia è stata annunciata da David Gilmour attraverso i social network, senza specificare le cause e il luogo del decesso. “Il mio caro amico. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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