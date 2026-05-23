Addio a Dick Parry il sax che ha reso immortale il suono dei Pink Floyd

Da webmagazine24.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È morto a 83 anni Dick Parry, sassofonista britannico noto per aver suonato in alcuni brani dei Pink Floyd. La sua partecipazione ha contribuito a caratterizzare il suono distintivo della band in diverse canzoni. La notizia è stata diffusa dai familiari del musicista. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – È morto all’età di 83 anni Dick Parry, il celebre sassofonista britannico che contribuì a definire il sound dei Pink Floyd in alcuni dei loro brani più iconici. La notizia è stata annunciata da David Gilmour attraverso i social network, senza specificare le cause e il luogo del decesso. “Il mio caro amico. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Addio al sassofonista Dick Parry, storico collaboratore dei Pink FloydSi è spento, a 83 anni, Dick Parry, sassofonista presente in alcuni dei brani e tour più famosi dei Pink Floyd; non si conoscono ancora le cause del...

È morto Dick Parry, aveva 83 anni: suonò il sassofono per i Pink Floyd in “The Dark Side of the Moon”È morto a 83 anni Dick Parry che suonò il sassofono per i Pink Floyd in album come "The Dark Side of the Moon" e "Wish You Were Here”.

dick parry addio a dick parryAddio a Dick Parry, il sax che ha reso immortale il suono dei Pink FloydIl celebre sassofonista britannico contribuì a definire il sound dei Pink Floyd in alcuni dei loro brani più iconici ... adnkronos.com

È morto Dick Parry, il sax che ha segnato il suono dei Pink FloydIl mio caro amico Dick Parry è morto questa mattina. Con queste parole David Gilmour ha annunciato la scomparsa del sassofonista, morto a 83 anni. Un messaggio semplice, affidato ai social, per ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web