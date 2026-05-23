Domenica, Villa Correr Dolfin ospita il primo concerto del ciclo musicale con il Duo Euterpe. Le musiciste internazionali, specializzate in musica da camera, si esibiranno in un programma che include brani di compositori classici e contemporanei. L’evento prevede anche un brindisi e un momento di socializzazione, creando un’atmosfera conviviale tra gli appassionati di musica che si sono radunati nel parco della villa.

? Punti chiave Chi sono le musiciste internazionali che debutteranno in Villa Correr Dolfin?. Cosa prevede il programma musicale del Duo Euterpe per questa domenica?. Come si trasformerà il concerto in un momento di convivialità?. Perché la musica colta è stata scelta per valorizzare il borgo?.? In Breve Prossimi appuntamenti fissati per il 31 maggio e il 7 giugno alle ore 11.00.. Duo Euterpe composto da flautista Dedovi? e arpista Kozar?i? eseguirà brani di Rota e Piazzolla.. Brindisi finale offerto dalla Cantina Principi di Porcia dopo il concerto in Villa Correr Dolfin.. Collaborazione tra Associazione Salvador Gandino, Comune di Porcia, Fondazione Friuli e Conservatorio di Trieste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e brindisi a Porcia: debutta il ciclo di concerti in Villa

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