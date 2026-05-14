Musica e solidarietà con il Vecchi-Tonelli e Leo Club un ciclo di concerti a favore di Aseop

Un ciclo di concerti si svolge nelle prossime settimane grazie alla collaborazione tra un gruppo di giovani musicisti e un'organizzazione di volontariato. L'evento è stato promosso da un'associazione locale e vede la partecipazione di artisti emergenti, con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore di un’associazione di assistenza sociale. Le serate sono previste in diversi locali della zona e prevedono inoltre momenti di incontro tra pubblico e artisti, per sostenere una causa sociale condivisa.

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