Musica e solidarietà con il Vecchi-Tonelli e Leo Club un ciclo di concerti a favore di Aseop
Un ciclo di concerti si svolge nelle prossime settimane grazie alla collaborazione tra un gruppo di giovani musicisti e un'organizzazione di volontariato. L'evento è stato promosso da un'associazione locale e vede la partecipazione di artisti emergenti, con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore di un’associazione di assistenza sociale. Le serate sono previste in diversi locali della zona e prevedono inoltre momenti di incontro tra pubblico e artisti, per sostenere una causa sociale condivisa.
Il connubio tra la musica e la solidarietà si rinnova grazie a un'importante iniziativa che unisce giovani talenti e impegno sociale. Il Leo Club Castelnuovo Rangone Terre di Castelli e il Conservatorio di Musica Vecchi-Tonelli hanno unito le forze per presentare alla cittadinanza un nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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