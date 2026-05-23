Mulazzano | commando di cinque banditi assalta a colpi di esplosivo lo sportello bancomat
Nella notte tra il 22 e il 23 maggio 2026, cinque uomini hanno fatto esplodere lo sportello bancomat di un ufficio postale in via Pandina a Mulazzano. I banditi hanno utilizzato esplosivi per forzare l’accesso e sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Non ci sono state vittime. Le autorità stanno indagando sul tentativo di furto e sulle modalità dell’assalto.
Mulazzano, 23 maggio 2026 – Assalto nella notte all'ufficio postale di via Pandina a Mulazzano. Intorno alle ore 4:30, un commando composto da cinque persone col volto coperto ha preso di mira lo sportello automatico Postamat, facendolo saltare in aria con un forte boato che ha svegliato i residenti della zona. https:www.ilgiorno.itvideocolpo-al-bancomat-a-casalpusterlengo-i-testimoni-incitano-i-ladri-il-video-choc-in-rete-utfbnmwi La deflagrazione. L'esplosione ha sventrato la struttura dell'Atm posizionato al piano terra di una palazzina di tre piani. Fortunatamente, dai primi controlli effettuati dai vigili del fuoco, l'edificio è stato dichiarato agibile e non si registrano danni strutturali tali da compromettere la sicurezza degli appartamenti sovrastanti e di chi vi risiede. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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