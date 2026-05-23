Mulazzano | commando di cinque banditi assalta a colpi di esplosivo lo sportello bancomat

Notizia in breve

Nella notte tra il 22 e il 23 maggio 2026, cinque uomini hanno fatto esplodere lo sportello bancomat di un ufficio postale in via Pandina a Mulazzano. I banditi hanno utilizzato esplosivi per forzare l’accesso e sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Non ci sono state vittime. Le autorità stanno indagando sul tentativo di furto e sulle modalità dell’assalto.