Bancomat fatto saltare con la tecnica della marmotta | esplode lo sportello della Bcc di Ostra Vetere | banditi in fuga

Nella notte, un gruppo di ladri ha fatto esplodere lo sportello automatico della Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere a Barbara, utilizzando la tecnica della “marmotta”. L’esplosione ha causato danni all’ATM, mentre i responsabili sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini.

I malviventi sarebbero fuggiti a bordo di un'utilitaria, facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili Assalto nella notte al bancomat della Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere a Barbara. Ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico utilizzando la tecnica della "marmotta". Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Senigallia, con il supporto dei militari della Compagnia di Jesi. L'esplosione ha distrutto l'ATM e provocato ingenti danni anche alla filiale. Per i rilievi è intervenuta anche la Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Ancona.