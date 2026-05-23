Un escursionista è precipitato per circa 100 metri in un'area montuosa, rimanendo ferito gravemente. Il soccorso è stato effettuato con l'uso di un verricello in un punto difficile da raggiungere. Attualmente si trova in codice rosso, ma le sue condizioni cliniche non sono ancora state rese note. Il recupero è stato complesso a causa della posizione difficile e delle condizioni del terreno.

? Punti chiave Come è stato possibile il recupero con il verricello in quel punto?. Quali sono le reali condizioni cliniche del ferito dopo il politrauma?. Perché quel tratto di sentiero tra spalla e lago è così instabile?. Come sono state gestite le operazioni per mettere in sicurezza la moglie?.? In Breve Incidente avvenuto sabato 23 maggio 2026 verso le 16:30 sul Monte Mucrone.. Soccorso con verricello dell'elisoccorso Azienda Zero per raggiungere il ferito in quota.. Squadre del Soccorso alpino e Vigili del Fuoco assistono la moglie del caduto.. Pericolosità del tratto tra spalla e lago evidenziata dalla caduta di 100 metri.. Un escursionista è precipitato per 100 metri lungo un pendio ripido del Monte Mucrone, nel Biellese, subendo ferite gravissime intorno alle 16:30 di questo sabato 23 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mucrone, escursionista precipita per 100 metri: è in codice rosso

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