Escursionista 20enne precipita per 30 metri e perde la vita davanti all’amico

Un giovane escursionista di 20 anni è morto dopo essere precipitato di circa 30 metri lungo la parete sud della Punta Grohmann. L’incidente si è verificato davanti a un amico che era con lui al momento. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine.

Un volo di 30 metri lungo la parete sud della Punta Grohmann non ha lasciato scampo a un giovane alpinista altoatesino. La tragedia si è consumata nella mattina di sabato 18 aprile, nel gruppo del Sassolungo, al confine tra Val di Fassa e Val Gardena. La vittima è David Domanegg, 20 anni.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Escursionista scivola sul ghiaccio, precipita per 10 metri e muore a 65 anni davanti all'amicoFRISANCO (PORDENONE) - Un escursionista di 65 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 19 marzo, alle 12. Escursionista scivola sul ghiaccio, precipita e muore a 65 anni davanti all'amicoFRISANCO (PORDENONE) - Un escursionista di 65 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 19 marzo, alle 12. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Precipita per 20 metri nel dirupo e finisce nel fiume: trovato morto 17enne in Valle Verzasca; Paura in quota, scialpinista 41enne precipita per 200 metri: sopravvive alla caduta e lancia l’allarme, in azione l'elisoccorso per portarlo in salvo; Escursionista precipita nelle gole del Biedano a Blera e batte la testa | VIDEO; Roccia si stacca dalla montagna e colpisce un'escursionista al volto: la 70enne precipita per 30 metri, è in gravi condizioni. Blera – Paura alle gole del biedano: escursionista precipita per tre metriIncidente lungo il Sentiero dei tre villaggi a Blera. La donna, ferita alla testa, è stata recuperata dall'eliambulanza in una zona impervia e trasportata d' ... etrurianews.it Precipita escursionista: è in codice rossoTrauma toracico e lesioni agli arti inferiori per un escursionista di 33 anni caduto per diversi metri in un dirupo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in val maone del territorio di ... rainews.it