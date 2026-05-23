Mottarone 5 anni dal dramma | familiari | ‘Il processo è un fallimento

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A cinque anni dal disastro sul Mottarone, i familiari delle vittime criticano il processo, definendolo un fallimento totale. Sottolineano che alcuni responsabili condannati sono ancora liberi, senza aver subito pene detentive. La loro insoddisfazione riguarda le decisioni giudiziarie e la mancanza di responsabilità piena. La vicenda riguarda il crollo di una funivia, con numerosi morti, e la percezione di giustizia incompleta.

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? Domande chiave Perché i familiari definiscono il processo un fallimento totale? Chi sono i responsabili che godono della libertà dopo la condanna? Come influirà la decisione sull'affidamento in prova sulle sentenze emesse? Cosa significa per la sicurezza la gestione della concessione della funivia??? In Breve Imputati condannati a 3 anni 10 mesi, 3 anni 11 mesi e 4 anni 5 mesi. Luigi Nerini contesta la revoca della concessione della società gestrice. Vincenza Minutella e Andrea Zanovello . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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