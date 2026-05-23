A cinque anni dal disastro sul Mottarone, i familiari delle vittime criticano il processo, definendolo un fallimento totale. Sottolineano che alcuni responsabili condannati sono ancora liberi, senza aver subito pene detentive. La loro insoddisfazione riguarda le decisioni giudiziarie e la mancanza di responsabilità piena. La vicenda riguarda il crollo di una funivia, con numerosi morti, e la percezione di giustizia incompleta.

? Domande chiave Perché i familiari definiscono il processo un fallimento totale? Chi sono i responsabili che godono della libertà dopo la condanna? Come influirà la decisione sull'affidamento in prova sulle sentenze emesse? Cosa significa per la sicurezza la gestione della concessione della funivia??? In Breve Imputati condannati a 3 anni 10 mesi, 3 anni 11 mesi e 4 anni 5 mesi. Luigi Nerini contesta la revoca della concessione della società gestrice. Vincenza Minutella e Andrea Zanovello . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mottarone, 5 anni dal dramma: familiari: ‘Il processo è un fallimento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Stalking condominiale a Serino, familiari a processo: due anni di atti persecutoriTre imputati di 82, 57 e 49 anni rinviati a giudizio per una lunga campagna di molestie: la vittima costretta a lasciare la casa Avellino, 3 aprile...

Leggi anche: Como, dal fallimento all'Europa in 9 anni

Cinque anni fa, il 23 maggio 2021 una delle cabine della funivia Stresa-Mottarone precipita nel bosco per la rottura della fune traente dell’impianto. Eitan Biran, 5 anni, è l’unico sopravvissuto dei 15 passeggeri. L’informativa del Governo 27 maggio 2021 bit.ly/ x.com

Cinque anni da tragedia del Mottarone, persero la vita 14 persone. L'omelia: Qua una pesante ombra di morteLa funivia ancora ferma e inutilizzata è una pesante ombra di morte. ansa.it