Dopo un lungo percorso che ha portato il club dal fallimento alla conquista di una qualificazione europea in soli nove anni, il Como ha ottenuto la certezza di partecipare a una competizione continentale con due turni di anticipo. La vittoria contro il Verona, grazie al gol di Douvikas, ha consolidato questa posizione e nei prossimi giorni si conoscerà quale torneo internazionale li attenderà nella prossima stagione.

Il bello deve ancora venire. Il gol di Douvikas (tredicesimo centro in campionato) ha steso il Verona al Bentegodi, regalando l'aritmetica qualificazione in Europa con 2 turni d'anticipo al Como, che nei prossimi giorni scoprirà a quale competizione parteciperà. Nella peggiore delle ipotesi sarà Conference, anche se ci sono parecchie chance di giocare l'Europa League (qualora l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia contro la Lazio). Comunque vada, un'impresa fantastica quella della società dei fratelli Hartono. Non va dimenticato, infatti, che i lombardi solamente 7 anni fa giocavano nei Dilettanti; mentre 9 anni fa la vecchia società veniva dichiarata fallita dopo l'esercizio provvisorio decretato dal tribunale nel 2016 post retrocessione dalla B in Lega Pro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Como, dal fallimento all'Europa in 9 anni

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