L'ospedale di Avellino ha illuminato la facciata di magenta, simbolo delle malattie rare invisibili. La scelta del colore mira a sensibilizzare sulla condizione e sulla diagnosi delle patologie eosinofile, che interessano il sistema immunitario. Le patologie sono spesso poco conosciute e difficili da diagnosticare. L'illuminazione temporanea si svolge in occasione di una giornata dedicata alla consapevolezza sulle malattie rare.

? Domande chiave Perché il colore magenta è stato scelto per l'ospedale di Avellino?. Cosa sono le patologie eosinofile che colpiscono il sistema immunitario?. Come può la diagnosi precoce accorciare i tempi di sofferenza dei pazienti?. Chi sono i medici che guidano la ricerca su queste malattie rare?.? In Breve Illuminazione magenta per tre serate presso plesso Landolfi e San Giuseppe Moscati.. Domenico Gargano coordina l'iniziativa per l'Unità operativa di Allergologia.. Magenta simboleggia le patologie eosinofile gastrointestinali ai margini dello spettro visibile.. Obiettivo sensibilizzare su diagnosi difficili per l'esofagite eosinofila ad Avellino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moscati di Avellino: luce magenta per le malattie rare invisibili

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