Malattie rare la lettera di una mamma a Meloni | Non siamo invisibili

Una madre di un bambino affetto da una malattia rara ha scritto una lettera alla presidente del Consiglio, chiedendo maggiore attenzione e supporto per le famiglie coinvolte. Nel messaggio, invita a superare burocrazia e indifferenza, affinché le mamme possano dedicarsi esclusivamente all’amore e alla cura dei propri figli. La lettera sottolinea come le persone con malattie rare e le loro famiglie non vogliano essere invisibili.

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L’accorata lettera di una mamma a Meloni: “rafforzare le cure palliative pediatriche per i bambini affetti da malattie rare”. “Ci aiuti a far sì che noi mamme ‘rare ma non invisibili’ non dobbiamo più combattere contro la burocrazia o l’indifferenza, ma possiamo dedicarci solo a quello che sappiamo fare meglio: amare e guardare insieme ai nostri bambini l’arcobaleno che arriva durante la tempesta”. A lanciare l’appello in una lettera aperta rivolta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è Tiziana, la mamma di Bernadette Marie, una bambina di 11 anni nata con una malattia genetica rara. Si tratta della mutazione del gene Gabrb3, che le provoca encefalopatia epilettica e un grave ritardo psicomotorio.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Malattie rare, la lettera di una mamma a Meloni: “Non siamo invisibili” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Appello a Meloni: il grido di una mamma per le malattie rare? Punti chiave Come possono le cure palliative aggiungere vita invece di accompagnare la fine? Perché solo il 26% dei bambini malati riceve... In centro storico si corre per le malattie genetiche rare, da piazza del Popolo parte la "Run for rare"Le malattie genetiche rare, considerate nel loro insieme, rappresentano una realtà molto più diffusa di quanto si creda comunemente. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Malattie rare, la lettera di una mamma a Meloni: Non siamo invisibili; Malattie rare, l’appello di una madre a Giorgia Meloni: Più cure palliative pediatriche; Lavoro agile e disabilità, l’appello dei Lavoratori Fragili Uniti alle istituzioni; Mamma di una bambina malata grave scrive a Meloni: Non siamo invisibili. Riabilitazione. 40 associazioni delle Malattie Rare al Ministero: Preoccupati da nuovo decreto su accesso ai ricoveriLe Associazioni hanno consegnato una lettera al Dicastero denunciando le preoccupazioni dei malati per le possibili limitazioni di prestazioni che potrebbe causare il nuovo provvedimento sui Criteri ... quotidianosanita.it Malattie rare e disabilità. Le esigenze dei malatiLe malattie rare causano in molti casi disabilità, da lieve a gravissima, con un impatto sulla vita quotidiana spesso devastante. Le politiche sociali devono tenere in conto di questa doppia ... disabili.com 9-17 maggio 2026 Settimana della Celiachia Intolleranza al #glutine che accomuna in Italia più di 600mila persone ma oltre la metà non ha una diagnosi Si può presentare in forme rare e può associarsi a #malattierare (sindrome di Turner e di Williams) t x.com