Il Moscati si illumina di magenta per le malattie rare | tre serate per accendere la consapevolezza

Da avellinotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'ospedale Moscati di Avellino si è illuminato di magenta per tre sere consecutive, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare. La Città ospedaliera e il plesso Landolfi hanno adottato questo colore simbolico, dedicato alla sensibilizzazione sulle malattie rare, in particolare sull'esofagite eosinofila. L'illuminazione ha coinvolto entrambe le strutture, visibile da sera a sera, per richiamare l'attenzione su questa condizione.

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L'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino aderisce alla Giornata mondiale dell'esofagite eosinofila tingendosi di magenta: per tre sere consecutive, la Città ospedaliera e il plesso Landolfi saranno illuminati con il colore simbolo delle malattie rare, una tonalità scelta non a caso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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