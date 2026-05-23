Il Moscati si illumina di magenta per le malattie rare | tre serate per accendere la consapevolezza

Notizia in breve

L'ospedale Moscati di Avellino si è illuminato di magenta per tre sere consecutive, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare. La Città ospedaliera e il plesso Landolfi hanno adottato questo colore simbolico, dedicato alla sensibilizzazione sulle malattie rare, in particolare sull'esofagite eosinofila. L'illuminazione ha coinvolto entrambe le strutture, visibile da sera a sera, per richiamare l'attenzione su questa condizione.