L’attore canadese di 45 anni è stato trovato morto dopo alcune ricerche nell’area di Lions Bay. Secondo gli investigatori, l’ipotesi principale è quella dell’omicidio. La polizia sta esaminando le prove raccolte sul posto e sta conducendo indagini per chiarire le cause del decesso. La notizia si è diffusa nelle ultime ore senza ulteriori dettagli ufficiali.

McLean era stato visto l'ultima volta nella sua residenza di Lions Bay, venerdì 15 maggio. Di tre girono dopo la denuncia di scomparsa alla polizia a cavallo canadese di Squamish. Il giorno successivo alla denuncia, le autorità avevano fatto un appello pubblico. Durante le indagini gli investigatori della polizia hanno raccolto elementi che porterebbero a ipotizzare un omicidio. Fra le apparizioni di McLean in tv e film ci sono parti nella serie crime Delitti e misteri a Gibsons, in Happy Face e nel film tv The Killer Inside: The Ruth Finley Story. Ha recitato in varie serie tv come Supernatural, Travelers, Beyond, Silicon Valley - La valle del boom. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Morto Stewart McLean, attore di Virgin River: l'ipotesi degli investigatori è omicidio

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Stewart McLean, trovato morto l'attore di Virgin River

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