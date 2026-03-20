Prima di trasferirsi al Liverpool, Dominik Szoboszlai aveva già un accordo con il Milan. Il centrocampista ha poi scelto di unirsi ai Reds e, il 9 dicembre 2025, ha segnato il primo gol della sua squadra nella fase a gironi della UEFA Champions League 202526. La partita si è svolta in Italia.

"> Milan, Italia – 9 dicembre 2025: Dominik Szoboszlai, giocatore del Liverpool FC, ha segnato il primo gol della sua squadra durante la fase a gironi della UEFA Champions League 202526. L’incontro si è svolto allo Stadio San Siro contro l’FC Internazionale Milano, un’importantissima sfida per entrambe le squadre. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) La carriera in ascesa di Dominik Szoboszlai. Oggi Szoboszlai sta vivendo un periodo di grazia con i Reds, ma la sua storia avrebbe potuto prendere una piega diversa. Zvonimir Boban, ex direttore dell’AC Milan, ha rivelato in un’intervista che il club rossonero aveva già trovato un accordo per portare il giovane talento a Milano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Szoboszlai aveva già un accordo con il Milan prima del trasferimento al Liverpool.

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