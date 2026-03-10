È morto Dot Rotten aveva 37 anni | il rapper aveva collaborato anche con Ed Sheeran

Il rapper britannico Dot Rotten è deceduto all’età di 37 anni, come comunicato dalla sua famiglia. Nel corso della sua carriera ha collaborato con Ed Sheeran e ha fatto parte della scena grime nel Regno Unito. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli.

Il rapper britannico Dot Rotten è morto a 37 anni come confermato dalla famiglia. Collaborò con Ed Sheeran ed è stato tra i protagonisti della scena grime UK. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morto a 37 anni Zeph Ellis, il rapper e producer londinese noto come Dot Rotten: chi era, le origini grime di South London, il successo di Overload e la rinascita dietro ...La notizia è una di quelle che fanno il giro delle chat in pochi minuti: è morto a 37 anni Zeph Ellis, il rapper e producer londinese che molti hanno conosciuto come Dot Rotten e, prima ancora, come Y ... alphabetcity.it

