Boeing dovrà risarcire con 49,5 milioni la famiglia di una vittima dell' incidente dell' Ethiopian Airlines
Boeing dovrà versare 49,5 milioni di dollari alla famiglia di una giovane vittima dell’incidente del 2019 di un aereo Boeing 737 Max di Ethiopian Airlines. La condanna riguarda il risarcimento per la morte di una ragazza di 24 anni, avvenuta nello schianto dell’aereo. La decisione è stata presa in sede legale, senza ulteriori commenti o considerazioni aggiuntive.
Boeing è stata condannata a pagare un maxi risarcimento di 49,5 milioni di dollari alla famiglia di Samya Rose Stumo, una ragazza di 24 anni morta nello schianto del Boeing 737 Max dell'Ethiopian Airlines, avvenuto nel 2019. Nel terribile incidente persero la vita 157 persone.Il maxi.🔗 Leggi su Today.it
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