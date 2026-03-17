Muore dopo 40 giorni di agonia in ospedale a Catania e la famiglia ottiene un risarcimento da 1,3 milioni di euro

Un procedimento legale si è concluso con il riconoscimento di un risarcimento di oltre 1,3 milioni di euro in favore dei familiari di una donna di 51 anni deceduta nel 2015 dopo 40 giorni di agonia in ospedale a Catania. La famiglia ha ottenuto il pagamento dopo aver avviato una causa legale, che ha portato alla decisione del Tribunale di Catania.

Un risarcimento complessivo di oltre 1,3 milioni di euro è stato riconosciuto dal Tribunale di Catania ai familiari di una paziente di 51 anni deceduta nel 2015. A Fanpage.it l'avvocato dei familiari spiega: "Perdita incalcolabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Investito da un automobilista, Carlo Belli muore in ospedale dopo 4 giorni d'agonia San Pietro al Tanagro, muore 64enne dopo 40 giorni di agoniaTempo di lettura: < 1 minutoDopo oltre quaranta giorni di ricovero in ospedale, è morto un uomo di 64 anni di San Pietro al Tanagro, nel Salernitano,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Muore dopo Temi più discussi: Operata d'urgenza, 75enne muore al Villa Scassi: aperta un'inchiesta; Bimba di 4 anni muore in ospedale: visitata nella notte per febbre e poi dimessa, all’alba la tragedia; Sopralluogo sul tetto dopo la tempesta, cade da 8 metri: il professor Gorgato muore dopo tre giorni di agonia; Morte piccolo Domenico, ispezione straordinaria per ospedale Monaldi. È solo un torcicollo: dimessa dall’ospedale, Sofia Rossi muore dopo pochi giorniÈ solo un torcicollo: dimessa dall’ospedale, Sofia Rossi muore dopo pochi giorniVerona, 11 mar. - (Adnkronos) - La nostra partecipazione, per il terzo anno consecutivo, al LetExpo di Verona conferma l’impegno del Gruppo Autobrennero nel costruire un modello di mobilità sostenibi ... ilfattoquotidiano.it Falciato mentre attraversa la strada, muore dopo 26 giorni di agoniaRavenna, 9 febbraio 2026 – Ha lottato per 26 giorni in ospedale, in condizioni gravissime. I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma le ferite causate dall’impatto con l’auto erano ... ilrestodelcarlino.it Tragedia in viale Gramsci a Firenze: ciclista muore dopo l’impatto con un mezzo pesante - facebook.com facebook Usa: immigrato afgano muore 24 ore dopo essere stato detenuto dall'Ice x.com