Morì travolto da una quercia condannate due persone

Notizia in breve

Il 21 agosto 2023, una quercia ha travolto un uomo, causando la sua morte. Dopo quasi tre anni, il tribunale di Arezzo ha condannato due persone in relazione a quella tragedia. La decisione arriva a seguito di un procedimento giudiziario che ha analizzato le responsabilità legate all’evento. La sentenza si basa su elementi raccolti durante le indagini e le udienze processuali.