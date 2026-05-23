Morì travolto da una quercia condannate due persone
Il 21 agosto 2023, una quercia ha travolto un uomo, causando la sua morte. Dopo quasi tre anni, il tribunale di Arezzo ha condannato due persone in relazione a quella tragedia. La decisione arriva a seguito di un procedimento giudiziario che ha analizzato le responsabilità legate all’evento. La sentenza si basa su elementi raccolti durante le indagini e le udienze processuali.
Morì travolto da una grossa quercia. Era il 21 agosto del 2023. A quasi tre anni di distanza dalla tragedia, il tribunale di Arezzo ha condannato due persone per la morte di Giuseppe Baracchi. L'uomo aveva 77 anni e perse la vota a Castel San Niccolò. Nei giorni scorsi il giudice monocratico. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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