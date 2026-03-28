Morì a 35 anni per salvare due persone in mare | medaglia d’oro al valor civile a Fabio Sequi

Da lanazione.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 35 anni, un uomo ha perso la vita mentre cercava di salvare due persone in mare, ricevendo postumo la Medaglia d’oro al valor civile. L’evento è avvenuto nelle acque di un tratto costiero e ha portato alla premiazione in una cerimonia ufficiale. La notizia è stata resa nota con un comunicato delle autorità competenti.

Firenze, 28 marzo 2026 – È stata consegnata la Medaglia d’oro al valor civile alla memoria di Fabio Sequi. È stata conferita dalla Presidenza della Repubblica al giovane cittadino di Bagno a Ripoli morto nel 2023 a soli 35 anni per salvare due persone nel mare di San Vincenzo. Il riconoscimento è stato consegnato alla famiglia di Fabio con una cerimonia pubblica ospitata in sala consiliare “Falcone e Borsellino” in palazzo comunale a Bagno a Ripoli. La cerimonia di consegna dell’onorificenza. A consegnare l’onorificenza ai genitori di Fabio, Luciana Bartolini e Nedo Sequi, sono stati il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e il sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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