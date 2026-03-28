Morì a 35 anni per salvare due persone in mare | medaglia d’oro al valor civile a Fabio Sequi

A 35 anni, un uomo ha perso la vita mentre cercava di salvare due persone in mare, ricevendo postumo la Medaglia d’oro al valor civile. L’evento è avvenuto nelle acque di un tratto costiero e ha portato alla premiazione in una cerimonia ufficiale. La notizia è stata resa nota con un comunicato delle autorità competenti.

Firenze, 28 marzo 2026 – È stata consegnata la Medaglia d’oro al valor civile alla memoria di Fabio Sequi. È stata conferita dalla Presidenza della Repubblica al giovane cittadino di Bagno a Ripoli morto nel 2023 a soli 35 anni per salvare due persone nel mare di San Vincenzo. Il riconoscimento è stato consegnato alla famiglia di Fabio con una cerimonia pubblica ospitata in sala consiliare “Falcone e Borsellino” in palazzo comunale a Bagno a Ripoli. La cerimonia di consegna dell’onorificenza. A consegnare l’onorificenza ai genitori di Fabio, Luciana Bartolini e Nedo Sequi, sono stati il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e il sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morì a 35 anni per salvare due persone in mare: medaglia d’oro al valor civile a Fabio Sequi Articoli correlati Leggi anche: L'università di Caivano ricorda Giovanbattista Cutolo, medaglia d'oro al valor civile Inaugurato un monumento al tenente Andrea Sole, medaglia d'oro al valor militareNella sede dell'11esimo reparto Infrastrutture di Palermo è stato inaugurato il nuovo monumento dedicato al tenente Andrea Sole, medaglia d’oro al... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fabio Sequi Morì per salvare due ragazzi, medaglia d'oro al valore civile per FabioNell'estate del 2023 non esitò a buttarsi nel mare in burrasca di San Vincenzo. La cerimonia di consegna alla famiglia il 28 marzo ... rainews.it Fabio Sequi, l’eroe di Grassina. La famiglia premiata da MattarellaNei mesi scorsi gli amici di Fabio hanno allestito una mostra coi suoi dipinti, sculture e installazioni. Il gruppo MMMAR di cui fa parte il Gruppo Morelli, azienda di abbigliamento in pelle di lusso ... lanazione.it