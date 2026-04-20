Morì dopo intervento al cuore condannate 3 strutture sanitarie | ai familiari un milione di euro di risarcimento

La Corte d’Appello dell’Aquila ha stabilito la condanna di tre strutture sanitarie a risarcire i familiari di un uomo di 74 anni deceduto nel 2018, dopo aver subito un intervento al cuore e aver trascorso successivi periodi di ricovero tra Ancona e una casa di cura privata. La decisione riguarda un debito complessivo di circa un milione di euro. Il procedimento si è concentrato sulla responsabilità delle strutture nelle cure pre e post-operatorie.

La Corte d’Appello dell’Aquila ha condannato tre strutture sanitarie al risarcimento di circa un milione di euro complessivi in favore dei familiari di un uomo di 74 anni morto nel 2018 dopo un intervento cardiochirurgico e successivi ricoveri tra Ancona, la casa di cura privata Villa Serena di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Muore dopo un intervento cardiochirurgico, maxi risarcimento da un milione: condannate tre strutture sanitarieLa Corte d’Appello dell’Aquila ha condannato tre strutture sanitarie al risarcimento complessivo di circa un milione di euro in favore dei familiari... Paziente muore dopo l’intervento al cuore, tre strutture condannate a risarcire un milione di euroLa Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato tre strutture sanitarie al risarcimento di circa un milione di euro complessivi in favore dei familiari... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Muore a due anni e mezzo dopo un intervento al braccio; Paziente muore dopo l’intervento al pancreas, indagati due anestesisti; Morì dopo un intervento al polso per un incidente: automobilista patteggia; Morto per un'ischemia dopo intervento al pancreas, due anestesisti indagati per omicidio colposo a Padova. Morì dopo intervento chirurgico, risarcimento da un milione ai familiariLa Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato tre strutture sanitarie al risarcimento di circa un milione di euro complessivi in favore dei familiari di un uomo di 74 anni morto nel 2018 dopo un interv ... ansa.it Morì dopo l’intervento al cuore. Famiglia risarcita con un milioneLa Corte d’Appello dell’Aquila ha condannato tre strutture sanitarie al risarcimento di circa un milione di euro complessivi in favore dei familiari di un uomo di 74 anni morto nel 2018 dopo un interv ... ilrestodelcarlino.it Morì dopo un intervento, 3 ospedali dovranno pagare 1 milione Il risarcimento andrà ai familiari dell'uomo morto nel 2018 dopo l'intervento - facebook.com facebook Morì dopo un intervento, 3 ospedali dovranno pagare 1 milione Il risarcimento andrà ai familiari dell'uomo morto nel 2018 dopo l'intervento x.com