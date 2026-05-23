Una ciliegia, di colore rosso, bianco e mora, è protagonista di film, dipinti e libri. Non si tratta solo di un frutto, ma di un simbolo di passione e amore. La sua immagine ha ispirato artisti, compositori e cantanti nel corso del tempo. La presenza della ciliegia si ritrova in molte opere culturali, rappresentando sentimenti e emozioni legate all’amore. La sua simbologia si è diffusa in vari contesti artistici e letterari.

C’è la mora e la moretta, la bella e la slavata, la dolce, la tenerina e la durona, c’è la precoce, la procace e la tardiva. Leporello direbbe: Madamina il catalogo è questo. Ma qui non si parla delle conquiste di Don Giovanni, ma di ciliegie. Tra le precoci ecco le maiatiche, buone e suggestive come un’aurora primaverile, chiamate così perché sono le ciliegie di maggio, maius per i latini. Le maiatiche sono le debuttanti della stagione: «Maggio ciliegie per assaggio». Le precoci più celebri sono di Taurasi, patria di due celebri rossi: il vino Docg e, appunto, la ciliegia dolce e succosa, buona al naturale e ottima come marmellata. Altrettanto gustose la Melella e la San Pasquale, cugine irpine, e la maiatica di Cerisano, nel Cosentino. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mora, rossa e bianca. Ciliegia protagonista di film, dipinti e libri

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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