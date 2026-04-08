Sguardi d' autore al Barangolo Cavour - I dipinti di Maurizio Azzoguidi con la città di Ancona protagonista
Al Barangolo Cavour di Ancona si svolge una mostra dedicata ai dipinti dell’artista Maurizio Azzoguidi, con la città di Ancona come soggetto principale. La rassegna si inserisce in un calendario di eventi che, con l’arrivo della bella stagione, combina arte e intrattenimento, offrendo ai visitatori un’occasione di confronto con opere che rappresentano il territorio e la creatività locale. La proposta si aggiunge alle iniziative di bar e street food già in corso.
ANCONA - Con l'arrivo della bella stagione, il Barangolo Cavour arricchisce la sua proposta di bar e street food con una serie di appuntamenti dedicati all’arte e all’intrattenimento. A partire dal prossimo fine settimana (sabato 11 e domenica 12 aprile) e per i due successivi, il locale ospita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Al Café Philo la presentazione di “Sguardi sul Contemporaneo 1” di Maurizio VitielloAl “Café Philo” di “Casa Felerico”, Via Mezzocannone 143 a Napoli, sarà presentato, venerdì 6 febbraio 2026 ore 18.