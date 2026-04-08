Sguardi d' autore al Barangolo Cavour - I dipinti di Maurizio Azzoguidi con la città di Ancona protagonista

Al Barangolo Cavour di Ancona si svolge una mostra dedicata ai dipinti dell’artista Maurizio Azzoguidi, con la città di Ancona come soggetto principale. La rassegna si inserisce in un calendario di eventi che, con l’arrivo della bella stagione, combina arte e intrattenimento, offrendo ai visitatori un’occasione di confronto con opere che rappresentano il territorio e la creatività locale. La proposta si aggiunge alle iniziative di bar e street food già in corso.