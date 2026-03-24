Lele Mora torna protagonista con una nuova fase tra spettacolo e nightlife

Lele Mora torna a essere protagonista nel mondo dello spettacolo e della nightlife. Un evento esclusivo segna il suo ritorno, con nuove collaborazioni e strategie che coinvolgono il settore dello spettacolo e della vita notturna. La sua presenza è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e partecipazioni pubbliche, segnando un ritorno atteso da tempo.

Un evento esclusivo segna il ritorno di una figura centrale dello spettacolo italiano, tra nuove strategie, collaborazioni fidate e un rilancio concreto nel mondo della notte e della televisione Una serata destinata a far parlare riporta sotto i riflettori uno dei personaggi più discussi e influenti dello showbiz italiano. Giovedì 26 marzo il JUST ME ospita un appuntamento capace di attirare attenzione e curiosità: il ritorno di Lele Mora, volto storico della nightlife e figura chiave nel panorama dello spettacolo nazionale. Manager, talent scout e presenza televisiva, Lele Mora, all’anagrafe Dario Gabriele Mora, ha sviluppato negli anni una carriera riconoscibile e solida. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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