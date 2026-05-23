A questo punto, quando mancano solo due partite in cui ci si gioca l’accesso in Serie A, i fatti contano più delle parole. Esporsi troppo non ha senso, le frasi vanno misurate e utilizzate per caricare l’intero ambiente, oltre che i giocatori. E su questa linea si è svolta la conferenza di Paolo Bianco che domani sera (ore 20) sarà in scena con il suo Monza sul campo del Catanzaro per la gara di andata della finale playoff. Le analogie con la semifinale, vinta in settimana contro la Juve Stabia non mancano: ai biancorossi bastano due pareggi per accedere alla massima categoria e l’obiettivo iniziale sarà quello di uscire indenni da un’altra trasferta caldissima come quella al Ceravolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, filosofia da finale: "All’attacco senza calcoli"

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