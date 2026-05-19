Serie B | playoff Bivio Monza Bianco va all’attacco | Niente calcoli con la Juve Stabia
Nel campionato di Serie B, il Monza si prepara ai playoff con una posizione ancora da definire. Dopo la partita di sabato, in cui si è visto che tentare di controllare la partita e puntare al pareggio non ha portato i risultati sperati, il tecnico biancorosso ha deciso di intervenire. Bianco ha dichiarato che non si fanno calcoli con la Juve Stabia e che bisogna essere pronti a giocare senza timori, senza pensare troppo ai risultati intermedi.
La gara di sabato ha insegnato che fare troppi calcoli, nello specifico provare a gestire la gara puntando al pareggio, serve a poco. Questa sera (ore 20 all’U-Power) il Monza ospita la Juve Stabia nel ritorno delle semifinali playoff. Si riparte dal 2-2 sofferto e ottenuto in rimonta: per andare in finale basta un altro pari. "Abbiamo un vantaggio, ma all’andata per mezz’ora lo avevamo perso: meglio non fare calcoli. Loro verranno qui per vincere, hanno dimostrato di avere grande qualità. E proprio per questo anche noi dobbiamo puntare alla vittoria, ma senza avere l’ossessione. Alla squadra dico spesso che ognuno di noi ha realtà ipotetiche, vale a dire salire o non salire in Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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