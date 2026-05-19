Nel campionato di Serie B, il Monza si prepara ai playoff con una posizione ancora da definire. Dopo la partita di sabato, in cui si è visto che tentare di controllare la partita e puntare al pareggio non ha portato i risultati sperati, il tecnico biancorosso ha deciso di intervenire. Bianco ha dichiarato che non si fanno calcoli con la Juve Stabia e che bisogna essere pronti a giocare senza timori, senza pensare troppo ai risultati intermedi.

La gara di sabato ha insegnato che fare troppi calcoli, nello specifico provare a gestire la gara puntando al pareggio, serve a poco. Questa sera (ore 20 all’U-Power) il Monza ospita la Juve Stabia nel ritorno delle semifinali playoff. Si riparte dal 2-2 sofferto e ottenuto in rimonta: per andare in finale basta un altro pari. "Abbiamo un vantaggio, ma all’andata per mezz’ora lo avevamo perso: meglio non fare calcoli. Loro verranno qui per vincere, hanno dimostrato di avere grande qualità. E proprio per questo anche noi dobbiamo puntare alla vittoria, ma senza avere l’ossessione. Alla squadra dico spesso che ognuno di noi ha realtà ipotetiche, vale a dire salire o non salire in Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B: playoff. Bivio Monza, Bianco va all’attacco: "Niente calcoli con la Juve Stabia»

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