Monza è l’ora della verità | a Catanzaro si già può prendere una fetta di Serie A

Da sport.quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Monza affronta la partita decisiva a Catanzaro, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe portare tre quarti della promozione in Serie A. La squadra è scesa in campo nello stadio Ceravolo, circondata da un’atmosfera calda e carica di tensione. La partita si gioca in un contesto di grande attesa, con il Monza che cerca di conquistare i tre punti fondamentali per avanzare nella classifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Monza, 23 maggio 2026 – Uscire con una vittoria dalla bolgia dello stadio Ceravolo, regalerebbe al Monza tre quarti di promozione in Serie A. Di contro la missione non appare delle più facili: il Catanzaro di mister Aquilani  in casa ha perso appena due gare nell’intera stagione. Ma al netto della giusta volontà dei biancorossi, impegnati domani sera ore 20 sul campo dei giallorossi per la gara di andata della finale playoff, di vincere già questa prima sfida, anche un pareggio non sarebbe da buttare. Anzi, darebbe comunque la serenità per affrontare il ritorno in Brianza con la consapevolezza di avere due risultati utili su tre per approdare nella tanto agognata massima categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

monza 232 l8217ora della verit224 a catanzaro si gi224 pu242 prendere una fetta di serie a
© Sport.quotidiano.net - Monza è l’ora della verità: a Catanzaro si già può prendere una fetta di Serie A
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TRIONFO VENEZIA! CATANZARO K.O! MONZA-FROSINONE 1-1! SPROFONDO BARI! 20 GIORNATA SERIE B

Video TRIONFO VENEZIA! CATANZARO K.O! MONZA-FROSINONE 1-1! SPROFONDO BARI! 20 GIORNATA SERIE B

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Monza o Catanzaro, una delle due squadre salirà in Serie A

Avellino, è l’ora della verità: a Catanzaro per continuare a crederciTempo di lettura: 3 minutiQuattromilaquattro giorni dopo, l’Avellino torna a respirare l’aria dei playoff per la Serie A.

monza è l ora veritàMonza è l’ora della verità: a Catanzaro si già può prendere una fetta di Serie ADomenica 24 maggio, ore 20, i biancorossi vanno in scena in Calabria nella gara di andata della finale playoff: bastano due pareggi per la massima categoria. Bianco: Sfruttiamo l’opportunità ... sport.quotidiano.net

Menti Bolente: la Juve Stabia sfida il MonzaIl primo round della verità è alle porte. Dopo l’eroica impresa di Modena firmata Zeroli, la Juve Stabia torna tra le mura amiche del Romeo Menti ... magazinepragma.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web