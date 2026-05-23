Monza è l’ora della verità | a Catanzaro si già può prendere una fetta di Serie A
Il Monza affronta la partita decisiva a Catanzaro, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe portare tre quarti della promozione in Serie A. La squadra è scesa in campo nello stadio Ceravolo, circondata da un’atmosfera calda e carica di tensione. La partita si gioca in un contesto di grande attesa, con il Monza che cerca di conquistare i tre punti fondamentali per avanzare nella classifica.
Monza, 23 maggio 2026 – Uscire con una vittoria dalla bolgia dello stadio Ceravolo, regalerebbe al Monza tre quarti di promozione in Serie A. Di contro la missione non appare delle più facili: il Catanzaro di mister Aquilani in casa ha perso appena due gare nell’intera stagione. Ma al netto della giusta volontà dei biancorossi, impegnati domani sera ore 20 sul campo dei giallorossi per la gara di andata della finale playoff, di vincere già questa prima sfida, anche un pareggio non sarebbe da buttare. Anzi, darebbe comunque la serenità per affrontare il ritorno in Brianza con la consapevolezza di avere due risultati utili su tre per approdare nella tanto agognata massima categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
TRIONFO VENEZIA! CATANZARO K.O! MONZA-FROSINONE 1-1! SPROFONDO BARI! 20 GIORNATA SERIE B
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Monza o Catanzaro, una delle due squadre salirà in Serie A
Avellino, è l’ora della verità: a Catanzaro per continuare a crederciTempo di lettura: 3 minutiQuattromilaquattro giorni dopo, l’Avellino torna a respirare l’aria dei playoff per la Serie A.
Sette anni senza Niki Lauda Ma in realtà, Niki non se n’è mai andato davvero. C’è un’immagine che più di ogni altra racconta chi fosse Lauda. Settembre 1976. Monza. Un ristorante elegante. Niki entra con il volto devastato dall’incidente del Nürburgring. Due x.com
Monza è l’ora della verità: a Catanzaro si già può prendere una fetta di Serie ADomenica 24 maggio, ore 20, i biancorossi vanno in scena in Calabria nella gara di andata della finale playoff: bastano due pareggi per la massima categoria. Bianco: Sfruttiamo l’opportunità ... sport.quotidiano.net
Il Monza è la prima finalista dei playoff di Serie grazie al 2-1 casalingo. I brianzoli si aggrappano a Cutrone, che dalla panchina firma una doppietta importantissima. Vantaggio Monza con il numero 10, che sigla il gol del momentaneo vantaggio all'85'. facebook
I Heroes sono così accoglienti da essere melensi, e questo è fantastico. reddit
Menti Bolente: la Juve Stabia sfida il MonzaIl primo round della verità è alle porte. Dopo l’eroica impresa di Modena firmata Zeroli, la Juve Stabia torna tra le mura amiche del Romeo Menti ... magazinepragma.com