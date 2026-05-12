Avellino è l’ora della verità | a Catanzaro per continuare a crederci

Da anteprima24.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre quattromilaquattro giorni, l’Avellino torna a giocare una partita che potrebbe riportarla ai playoff per la Serie A. La squadra si trova ora a Catanzaro, pronta a sfidare gli avversari in una gara decisiva. La sfida arriva dopo un lungo periodo senza possibilità di qualificazione, e rappresenta un passaggio importante per il percorso della squadra in questa stagione.

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Tempo di lettura: 3 minuti Quattromilaquattro giorni dopo, l’ Avellino torna a respirare l’aria dei playoff per la Serie A. Un’eternità fatta di cadute, ricostruzioni, delusioni e speranze mai sopite. Stasera, al “Nicola Ceravolo”, i biancoverdi riannodano il filo della propria storia affrontando il Catanzaro in una sfida che vale molto più di una semplice qualificazione: val e il diritto di continuare a sognare. L’ultima volta risale a un’altra epoca calcistica, a un’Irpinia che guardava stabilmente al grande calcio. Da allora sono passati 4004 giorni, ma la fame del popolo biancoverde è rimasta intatta. Lo dimostrano i 750 tifosi pronti a invadere Catanzaro, lo dimostra una provincia intera che questa sera si fermerà davanti a un televisore con il cuore sospeso tra nostalgia e speranza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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