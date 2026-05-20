Monza o Catanzaro una delle due squadre salirà in Serie A

Da agi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Venezia e Frosinone, una tra Monza e Catanzaro riuscirà a promuoversi in Serie A. Nella partita decisiva, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 3-0, che potrebbe essere determinante per il risultato finale. La sfida si è svolta di recente e ha coinvolto entrambe le formazioni in una gara che si è conclusa con questo punteggio. La promozione diretta in massima serie dipende ora dai prossimi risultati delle due squadre.

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AGI - Dopo Venezia e Frosinone, una tra Monza e Catanzaro salirà in Serie A. Forti del 3-0 ottenuto all'andata il 17 maggio scorso (doppietta di Iemmello e sigillo di Liberali) i calabresi di mister Aquilani hanno resistito questa sera agli assalti del Palermo al Barbera e sono la seconda squadra finalista dei play-off promozione di Serie B nonostante la sconfitta per 2-0. Ai rosanero non sono bastati i gol di Pohjanpaolo al 3' del primo tempo e di Rui Modesto al 44' della ripresa.  Finale per la promozione in A. Si comincia con Catanzaro-Monza domenica 24 maggio mentre venerdì 29 si giocherà a campi invertiti. Entrambi gli incontri si disputeranno alle ore 20. 🔗 Leggi su Agi.it

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CATANZARO 1 - 1 MONZA | HIGHLIGHTS SERIE BKT

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