Dopo Venezia e Frosinone, una tra Monza e Catanzaro riuscirà a promuoversi in Serie A. Nella partita decisiva, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 3-0, che potrebbe essere determinante per il risultato finale. La sfida si è svolta di recente e ha coinvolto entrambe le formazioni in una gara che si è conclusa con questo punteggio. La promozione diretta in massima serie dipende ora dai prossimi risultati delle due squadre.

AGI - Dopo Venezia e Frosinone, una tra Monza e Catanzaro salirà in Serie A. Forti del 3-0 ottenuto all'andata il 17 maggio scorso (doppietta di Iemmello e sigillo di Liberali) i calabresi di mister Aquilani hanno resistito questa sera agli assalti del Palermo al Barbera e sono la seconda squadra finalista dei play-off promozione di Serie B nonostante la sconfitta per 2-0. Ai rosanero non sono bastati i gol di Pohjanpaolo al 3' del primo tempo e di Rui Modesto al 44' della ripresa. Finale per la promozione in A. Si comincia con Catanzaro-Monza domenica 24 maggio mentre venerdì 29 si giocherà a campi invertiti. Entrambi gli incontri si disputeranno alle ore 20. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Monza o Catanzaro, una delle due squadre salirà in Serie A

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CATANZARO 1 - 1 MONZA | HIGHLIGHTS SERIE BKT

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