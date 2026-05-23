In una sessione di qualifiche a Montreal, Russell ha ottenuto il miglior tempo, conquistando la pole position, mentre Antonelli si è piazzato secondo. La differenza tra i due piloti è di circa tre decimi di secondo. Rimangono da capire come Antonelli possa mantenere la seconda posizione, dato il divario con le Mercedes, che si trovano nelle prime posizioni.

? Punti chiave Come farà Antonelli a difendere la seconda posizione da Russell?. Chi riuscirà a colmare i 3 decimi di distacco dalle Mercedes?. Perché la Mercedes ha trovato un equilibrio aerodinamico superiore agli altri?. Quali strategie useranno Leclerc e Verstappen per superare il gruppo di testa?.? In Breve Norris, Piastri e Hamilton distano le Mercedes di 3 decimi.. Leclerc e Verstappen partono rispettivamente quarta e quinta posizione.. Hulkenberg e Bortoleto debutteranno dalla sesta fila con la Audi.. Albon e Lawson restano ai box senza poter gareggiare.. A Montreal, Russell scende sotto l’1’13 nelle qualifiche della Sprint Race, conquistando la pole position con un vantaggio di 7 centesimi su Antonelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montreal: Russell domina, Antonelli secondo in pole position

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