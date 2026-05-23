Montoya alla McLaren | Dovete rischiare per non perdere i trionfi

Notizia in breve

Montoya ha dichiarato che la strategia adottata dalla McLaren ha richiesto di rischiare per ottenere risultati. La scelta di Andrea Stella di puntare sull’attacco ha favorito la Mercedes, che ha approfittato di questa decisione. Un errore nei pit-stop ha compromesso il vantaggio accumulato da Piastri, portando alla perdita di posizioni e influenzando l’esito della gara.