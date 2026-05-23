Montoya alla McLaren | Dovete rischiare per non perdere i trionfi

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Montoya ha dichiarato che la strategia adottata dalla McLaren ha richiesto di rischiare per ottenere risultati. La scelta di Andrea Stella di puntare sull’attacco ha favorito la Mercedes, che ha approfittato di questa decisione. Un errore nei pit-stop ha compromesso il vantaggio accumulato da Piastri, portando alla perdita di posizioni e influenzando l’esito della gara.

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? Punti chiave Perché la strategia di Andrea Stella ha favorito l'attacco della Mercedes?. Come ha fatto l'errore nei pit-stop a distruggere il vantaggio di Piastri?. Chi deve cambiare mentalità per evitare di perdere i prossimi trionfi?. Quali modifiche tecniche porterà la McLaren in Canada per correggere l'errore?.? In Breve Piastri perde il vantaggio di due secondi per l'approccio prudente di Andrea Stella.. La strategia Mercedes ha permesso a Kimi Antonelli di superare Lando Norris.. Il prossimo test tecnico per la scuderia di Woking avverrà in Canada.. La gestione dei pit-stop a Miami ha favorito l'undercut della Mercedes.. Juan Pablo... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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