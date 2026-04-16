Paolo Crepet e i giovani | stop alla campana di vetro i ragazzi devono rischiare e sognare

Ospite della trasmissione web "Il Fienile Podcast", lo psichiatra Paolo Crepet offre una lettura profonda sulle nuove generazioni. L'esperto esplora il delicato rapporto tra adolescenti e adulti, smontando cliché e false credenze. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Paolo Crepet e la frustrazione come benzina dei neuroni dei giovani: “Restituite le difficoltà ai ragazzi, basta con la perfezione ignobile e i modelli alla Sanremo”Nell'intervista al Corriere della Sera, Paolo Crepet esorta genitori e docenti a restituire ai giovani il diritto di fallire.

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Temi più discussi: Tutto quello che è comodo è stupido, Paolo Crepet e l'elogio della fatica per crescere giovani forti: Stiamo anestetizzando i nostri figli. Senza frustrazione non c'è genialità; Paolo Crepet e i giovani, le frasi più forti su scuola e genitori; I genitori sono dei rimbecilliti, non sanno dire di no. Finire in coma etilico a tredici anni è un insulto all’intelligenza. Mi sembra surreale: così Paolo Crepet; Apatia nello studio? Paolo Crepet spiega come ritrovare la motivazione.

Paolo Crepet: «Ai figli parlate ancora di pace»Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, 74 anni, pensa che i social siano un danno per i ragazzi e vorrebbe più libri illustrati per i bambini. ... Read more ... mammemagazine.it

Riprendersi l’anima, il nuovo libro di Paolo Crepet per ritrovare noi stessiNel libro Riprendersi l'anima Paolo Crepet ci guida nel meraviglioso teatro delle emozioni umane, mostrandoci come respingere l’apatia e ritrovare il fuoco che arde in noi. libreriamo.it

Da Fellini a Calvino, Paolo Crepet ci racconta come le grandi esistenze siano fatte di inciampi e rinascite, mai di comodità. Una riflessione potente contro la “pedalata assistita” della vita moderna. Riprendiamoci il coraggio di fare fatica per trovare la bellezza. facebook