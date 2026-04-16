Paolo Crepet e i giovani | stop alla campana di vetro i ragazzi devono rischiare e sognare

Da orizzontescuola.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospite della trasmissione web "Il Fienile Podcast", lo psichiatra Paolo Crepet offre una lettura profonda sulle nuove generazioni. L'esperto esplora il delicato rapporto tra adolescenti e adulti, smontando cliché e false credenze. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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