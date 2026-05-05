Montoya chiede una punizione esemplare per Verstappen alla Formula 1 | Fermatelo almeno per una gara

Juan Pablo Montoya ha espresso la sua opinione riguardo alle recenti controversie in Formula 1, chiedendo sanzioni più severe per il pilota attualmente in testa al campionato. L’ex pilota colombiano ha suggerito che la FIA dovrebbe applicare penalità che portino il campione a saltare almeno una gara, in risposta alle critiche rivolte alle nuove regole previste per il 2026. La discussione sui metodi disciplinari resta al centro dei commenti nel mondo della Formula 1.

Juan Pablo Montoya attacca Max Verstappen dopo le critiche alle nuove regole della Formula 1 2026: per l'ex pilota colombiano la FIA dovrebbe intervenire con punti di penalità fino a costringerlo a saltare una gara.🔗 Leggi su Fanpage.it

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