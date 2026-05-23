È stato installato un nuovo defibrillatore nei sentieri di Monti Cimini per migliorare la sicurezza. Il dispositivo è stato acquistato grazie a un finanziamento di enti pubblici e privati. La gestione e la manutenzione saranno affidate alle autorità locali. Non sono stati annunciati piani ufficiali per la riproduzione di questo modello in altre aree naturali.

? Punti chiave Come verrà replicato questo modello di sicurezza in altre aree naturali?. Chi ha finanziato concretamente l'acquisto del dispositivo salvavita?. Dove si trovano esattamente i 10 km di sentieri attrezzati?. Perché la formazione del personale è fondamentale quanto il dispositivo stesso?.? In Breve Area di 130 ettari con 10 km di sentieri attrezzati a Soriano nel Cimino.. Azzurra Benedetti e Gianfranco Pisa hanno finanziato l'acquisto del dispositivo salvavita.. Dipendenti Gea formati per l'uso del presidio nelle Vie dell'esilio di Santa Rosa.. Modello di gestione territoriale proposto per altre realtà della provincia di Viterbo.. L’associazione Ruben Ciarlanti APS e la Gea hanno installato un defibrillatore nella Tenuta Sant’Egidio a Soriano nel Cimino per garantire sicurezza ai frequentatori dei sentieri montani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monti Cimini: nuovo defibrillatore per la sicurezza nei sentieri

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