San Vincenzo un nuovo defibrillatore donato alla Misericordia | Un presidio di sicurezza a disposizione della comunità

A San Vincenzo è stato consegnato un nuovo defibrillatore alla Misericordia locale, grazie a una donazione della famiglia di Govi Nedo. L’installazione di questo apparecchio mira a rafforzare le misure di sicurezza per la comunità e garantire interventi tempestivi in situazioni di emergenza. La consegna si inserisce in un’azione di supporto alle attività di assistenza e soccorso svolte dall’associazione.

Un nuovo defibrillatore è stato donato alla Misericordia di San Vincenzo da parte della famiglia di Govi Nedo. Si tratta di uno strumento fondamentale che può fare la differenza nei momenti più critici. Il dispositivo è stato collocato in via del Faro, di fronte al ristorante la Baracchina, ed è.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Presidio salvavita per un polo nevralgico dei servizi: donato un defibrillatore alla farmacia RisorgimentoL’impegno per una città più sicura compie un nuovo passo avanti con il potenziamento dei sistemi di protezione e pronto intervento salvavita, a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: San Vincenzo, un nuovo defibrillatore donato alla Misericordia: Un presidio di sicurezza a disposizione della comunità; Diventa custode della bellezza: unisciti ai volontari Touring per aprire la Basilica di San Vincenzo a Galliano; Bivio per Campiglia: scontro tra auto e tir. Avanti San Vincenzo: Cronaca di un pericolo annunciato; San Vincenzo, muore l’ex sindaco Massimo Bandini: aveva 59 anni. Il futuro del territorio si costruisce insieme: incontro sul PTU a san Vincenzo Valle RovetoSan Vincenzo Valle Roveto. Giovedì prossimo, 9 aprile, incontro sul nuovo Perimetro del Territorio Urbanizzato ( PTU) del Comune di ... marsicalive.it Trento, il nuovo stadio nell'area di San Vincenzo. La nota della ProvinciaLa città di Trento diventerà il cuore pulsante dello sport. L’area di San Vincenzo si appresta a ospitare infatti il nuovo stadio del calcio, assieme a una serie di impianti adeguati alle esigenze ... tuttomercatoweb.com Oggi il Comune di San Vincenzo la Costa ha partecipato alla cerimonia di accensione della lampada votiva di San Francesco di Paola, tenutasi a Paterno Calabro. A rappresentare il nostro Comune è stata il consigliere comunale Emily Cavaliere, che ha pr facebook Francesco del Cossa 1436 1478 Ritratto di San Vincenzo Ferrer opera più dettaglio vedere singolarmente x.com